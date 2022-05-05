دعم تحالف أردوغان يتراجع إلى أقل من 40%

وفق الاستطلاع الذي أجرته شركة “متروبول” التركية خلال شهر أبريل، كان معدل تأييد حزب العدالة والتنمية 25.2 بالمائة وحزب الحركة القومية 5.7 بالمائة. قبل توزيع أصوات المترددين.

أما معدل تأييد حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري فكان 17.6٪، وحزب الجيد 14.6٪ وحزب الشعوب الديمقراطي 9.7٪.

وبعد توزيع أصوات المترددين، ترتفع حصة حزب العدالة والتنمية إلى 32.1٪، وحزب الحركة القومية إلي 7.3 في المائة، ليصبح إجمالي أصوات تحالف الشعب الحاكم أقل من 40 في المائة.

وحصل حزب الشعب الجمهوري على تأييد 22.4 في المائة من، و حزب الخير على 18.6 في المائة وحزب السعادة علي 1.4 في المائة، ووصلت بذلك أصوات تحالف الأمة إلى 42.4 في المائة، ليترك تحالف الشعب وراءه.

(سـ)