دعم الإدارة الذاتية دفع المزارعين لتنويع زراعاتهم.. 25 ألف دونم في الطبقة لزراعة الخضار الصيفية

يعتمد مزارعو الخضروات ولإنتاج البواكر على طريقة الأنفاق لإنتاج الشتل، وهذا ما يتيح للخضار المزروعة بهذه الطريقة النمو بشكل أسرع، وبالتالي الحصول على إنتاج مبكر. وتعتمد هذه الطريقة للحصول على إنتاج وفير، في ظل توجه المزارعين وبدعم لجان الزراعة والري إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير الخضار في السوق المحلية بأسعار مناسبة.

خليل العبد الله مزارع من ريف الطبقة خصص هذا العام 550 دونم من أرضه الزراعية لزراعة الخضار الصيفية والبطيخ والجبس، يقول العبد الله إنه قسّمَ أرضه حيث خصص 200 دونم لزراعة الجبس، و50 دونم للبطيخ، وللخيار 60 دونم، والكوسا 40 دونم، وللبطاطا 200 دونم.

المزارع خليل اشتكى من قلة المازوت المقدم لهم، وأشار إلى أنها المشكلة الأكبر التي تواجههم، بينما أوضح أنهم يلاقون صعوبة في الحصول على البذور المحسنة والأسمدة أيضاً لأن أسعارها في السوق السوداء مرتفعة جداً، حيث تباع بالدولار.

ازدياد المساحة المزروعة بالخضار

في شمال وشرق سوريا تنتشر زراعة الخضار الشتوية كالبصل الأخضر والملفوف والقرنبيط والبقدونس والخس، الفجل، السبانخ والسلق، إلى جانب الخضار الصيفية مثل البندورة والخيار والباذنجان والبامياء والملوخية، والكوسا.

وعادة ما يقطف المزارعون محصولهم من الخضار الصيفية في بداية شهر أيار لرفد السوق به، ما يساعد على خفض الأسعار وتوفير أنواع الخضار المحلية للمواطنين.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في منسوب مياه نهر الفرات بعد حبسها من قبل دولة الاحتلال التركي، والجفاف الذي حل بالمنطقة ونقص المياه الجوفية، إلا أن المزارعين وبالدعم المقدم من الإدارة الذاتية، يحاولون رفد السوق المحلية بأكبر كمية من الإنتاج.

لجنة الزراعة والري في الطبقة أكدت أن الطبقة تشهد إقبالاً كبيراً على زراعة الخضار هذا العام وازدادت المساحة المخصصة للخضار.

وبحسب الرئيس المشترك للجنة أحمد سليمان فإن المساحة المخصصة لزراعة الخضار الصيفية وصلت إلى 25 ألف دونم، مشيراً إلى أن انتعاش القطاع الزراعي والاهتمام الذي تلقاه زراعة الخضار يستند إلى الدعم المقدم من قبل الإدارة الذاتية.

وأضاف "هناك أكثر من 65 بيت بلاستيكي من الحجم الكبير بالإضافة إلى 27 بيت ينتج الشتول الهجينة والتي تحمل صفات وراثية جيدة وعلى هذا الأساس سيكون هناك إنتاج محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياجات المنطقة من الخضروات الصيفية".

وأكد سليمان في ختام حديثه "سنعمل وفق الإمكانات المتوفرة لدينا وسنساهم في دعم مزارعي الخضروات في الطبقة وريفها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين".

هذا وتستعد لجنة الزراعة والري لفتح باب الترخيص أمام مزارعي الخضار الصيفية للحصول على السماد لأراضيهم.

(خ)

ANHA