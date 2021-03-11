داخلية غزة: إسرائيل مسؤولة عن مقتل ثلاثة صيادين في بحر القطاع

وقالت الوزارة في مؤتمر ظهر اليوم، إن الصيادين الثلاثة "لقوا حتفهم جراء انفجار عبوة ناسفة مُثبّتة على حوّامة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيليّ، علقت في شباكهم، وانفجرت أثناء استخراجهم إياها".

وذكرت "نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادث استشهاد الصيادين الثلاثة، في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة".

وطالبت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية "بالوقوف عند مسؤولياتها في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وآخرها جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة".

ويوم الاحد الماضي، قتل ثلاثة صيادين، قبالة شواطئ قطاع غزة، إثر انفجار لم يعرف سببه في حينه، وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بالحادث. فيما نفى الجيش الاسرائيلي تورطه بمقتلهم، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر في الجيش قولها إن" البحرية الإسرائيلية ليست ضالعة بالحادث"

(ع م)