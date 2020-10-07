داخلية الطبقة تعقد الندوة الثانية للتوعية من مخاطر المخدرات

وتعتبر هذه الندوة التي أقيمت في المركز الثقافي بالطبقة هي الثانية في المنطقة عقب الندوة التي نظمتها لجنة الداخلية بمجلس الرقة المدني في مدينة الرقة قبل أسبوع.

وحضر الندوة إداريون في قوى الأمن الداخلي – إقليم الرقة وممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية وعدد من أهالي الطبقة، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم تحدثت الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في الطبقة يثرب الحسون عن الدور الكبير الذي قامت به قوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الجريمة المنظمة في مكافحة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة وإلقاء القبض على عشرات التجار والمروجين والمتعاطين، خاصة عقب الحملة الأخيرة التي داهمت فيها وحدات مكافحة الجريمة المنظمة أوكار التجار والمهربين، مسلطة الضوء على الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة والتي تؤثر على بنية المجتمع ككل.

ثم عرض بعد ذلك سنفزيون يحاكي حياة المتعاطين والمدمنين على المواد المخدرة والحال الذي وصلوا إليه وفقدان البعض لحياتهم بسببها.

بدوره أشار عضو ديوان العدالة الاجتماعية بالكرامة إسماعيل المصطفى إلى "المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الجميع في حماية المجتمع من هذه الآفة الهدّامة التي تهدد فئات المجتمع كافة وخصوصاً الشباب".

وأكّد إسماعيل المصطفى أنّ "العدالة الاجتماعية ومن خلال القوانين التي تُطبق لا تستهدف حبس المتعاطين في زنزانة مغلقة لأنهم وقعوا ضحية جشع تجار المُخدرات وضحية الحرب الخاصة التي تُمارس ضد أبناء شمال وشرق سوريا، إنما الغاية هي إصلاحهم وإرشادهم إلى الطريق السويّ والسليم".

ثم قدّم الاستشاري النفسي ورئيس مجلس إدارة منظّمة سواعد الفُرات للتنمية المجتمعيّة الدكتور عبد الفتاح الحميدي شرحاً تفصيلياً، تكلم فيه عن الأسباب المؤدية إلى تعاطي المخدرات، إن كانت نفسية أو جسدية وطرق الوقاية والتوعية والدور الكبير الذي يجب أن تقوم به المؤسسات المجتمعية في الوقاية من المخدرات.

(ع ع-ح م/ م)

ANHA