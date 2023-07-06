داغ وآر يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون PDK لليوم الـ 50

أُدين الشابان الكرديان مظلوم داغ وعبد الرحمن آر بتهمة القتل العمد وصُدر بحقهما حكم الإعدام، بعد اتهامهما باغتيال عثمان كوسا رئيس القنصلية التركية في هولير بجنوب كردستان بتاريخ 17 تموز 2019. حسب وكالة روج نيوز.

وذكرت الوكالة أنه: "منذ اليوم الأول لـ داغ وآر في سجن هولير، بدأت سلسلة انتهاكات بحقهما، وبدأ مظلوم داغ وعبد الرحمن آر إضراباً عن الطعام في 18 أيار، رداً على الضغوط الممارسة عليهما، بارتداء الزي الموحد والممارسات السيئة بحقهما".

وقد دخل إضرابهما عن الطعام في سجن هولير الخاضع للحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الخميس، يومه الـ 50".

يشار إلى أن مظلوم داغ وعبد الرحمن آر بدأا إضرابهما عن الطعام في 28 أيلول 2022، احتجاجاً على المعاملة السيئة والتعذيب الممارس بحقهما، وقد أنهيا هذا الإضراب في اليوم الرابع عشر؛ لقبول مطالبهما في ذلك الوقت، ثم عاد المعتقلان للإضراب عن الطعام في 13 شباط 2022، احتجاجاً على انتهاك حقوقهما، وأنهياه في اليوم التاسع بعد التعهد بإنهاء الانتهاكات.

(ف)