داغ وآر يُنهيان إضرابهما عن الطعام

صرّحت أسرتا المعتقلين مظلوم داغ وعبد الرحمن آر، اللذين اعتُقلا عام 2019 وسُجنا في سجن هولير، بأن إضرابهما عن الطعام التي بدآها في 18 أيار، رداً على انتهاكات الحقوق وممارسات التعذيب، قد انتهت بعد تلبية مطالبهما.

وأعلنت والدة مظلوم داغ، قدرت داغ، في بيان صحفي، أنها جاءت إلى جنوب كردستان بنية الاطمئنان على الحالة الصحية لابنها وحياته، وقالت بهذا الخصوص: "إن إنهاء الإضراب عن الطعام لهو أمر يدعو إلى السرور بالنسبة لنا، كما ندعو كل من الجهات المعنية والشعب الكردي إلى الاطلاع على الوضع الصحي والمعيشي لأبنائنا، وألا يسمحوا بانتهاك حقوق أبنائنا مرة أخرى في السجون."

وتحدث والد عبد الرحمن آر، شاهين آر، بشأن إنهاء الإضراب عن الطعام، وقال: "بعد أن أضربا عن الطعام لمدة 65 يوماً احتجاجاً على ارتكاب الانتهاكات بحقهما وممارسة الضغوط عليهما، فإن الوضع الصحي الآن لكل من آر وداغ ليس على ما يرام، لذلك، إنه مدعاة للسرور بأنهما أنهيا فعاليتهما الاحتجاجية للإضراب عن الطعام، كما وُعدنا بتلبية مطالب كل من داغ وآر، لذلك، نتوجّه بالشكر لجميع الأطراف السياسية في جنوب كردستان لتقديمه يد العون والمساعدة لنا".

وذكر عمُّ مظلوم داغ، حميد داغ، بأنهم اجتمعوا مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية، كما أوضح أن شريحة من القوى والأطراف السياسية قدمت الدعم لتلبية مطالب كل من داغ وآر.

(ف)