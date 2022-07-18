دائرة المياه في ديرك تنفذاً مشروعاً لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب

نظراً لأهمية المياه في الحياة اليومية، وبهدف إيصالها بشكل مستمر إلى كل منزل في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، أنجزت دائرة المياه في الناحية عدّة مشاريع لحل مشكلة انقطاعها، بعد ورود شكاوى من الكومينات والأهالي، ولتلافي المشاكل السابقة التي سبّبت معاناة للأهالي، وخاصة خلال فصل الصيف.

باشرت دائرة المياه التابعة لبلدية الشعب في ديرك، بالتنسيق مع هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة، ربط ثلاثة آبار لمياه الشرب بخط كهرباء المشفى الوطني، وهي بئر مردودو، وبئر المساكن، وبئر رابطة الفلاحين، لحل مشكلة انقطاع الكهرباء عنها.

بحسب مسؤول دائرة المياه؛ تأتي هذه الخطوة لحل مشكلة نقص المياه في ديرك، خاصة خلال فصل الصيف حيث تنقطع مياه الشرب في الناحية لفترات طويلة.

وستضخ هذه الآبار المياه بشكل مستمر دون التأثر بانقطاع الكهرباء.

ووفق الدائرة، سيتم حفر بئر إضافية في حي الشهيد خبات لحل مشكلة نقص المياه في الحي.

من أهم المشاريع التي نفذتها دائرة المياه في الفترة الماضية، صيانة وترميم الخطوط في أحياء ديرك، ووضعها في خدمة الأهالي، بالإضافة إلى الخطوط الفرعية، هذه الخطوط معظمها كان شبه تالف ومهترئ.

الرئيس المشترك لدائرة المياه في ناحية ديرك، مصطفى أحمد، أكد أن الهدف من هذا المشروع هو توصيل الآبار بخط الكهرباء المستشفى، لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الآبار لتضخ المياه بشكل مستمر إلى أحياء مدينة ديرك".

وأضاف "إن الآبار موجودة في كل من مردودو ومساكن المعلمين ورابطة الفلاحين، وهذا المشروع بالتنسيق مع هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة ودائرة الموارد المائية في شمال وشرق سوريا والتي تشرف عليها لجان دائرة الكهرباء في ديرك وتل كوجر ودائرة مياه ديرك".

وأشار أحمد إلى "أن المشروع جاء لضخ مياه الشرب وتعبئة الشبكات الرئيسة والفرعية، وخاصة في الأحياء التي توجد فيها هذه الآبار"، مضيفاً أن "تكلفة المشروع قدرت بـ 25 ألف دولار أميركي".

في ختام حديثه، قال الرئيس المشترك لدائرة المياه في ديرك، مصطفى أحمد، "إن المشروع سيحل أزمة المياه في جميع أحياء مدينة ديرك".

هذا ومن المقرر أن تتم صيانة جميع الخطوط وترميم شبكة المياه الرئيسة والفرعية في أحياء ديرك لحل مشكلة نقص المياه فيها.

(سـ)

ANHA