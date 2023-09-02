دائرة المياه في ديرك تحل جزءاً كبيراً من مشكلة انقطاع مياه الشرب

تتغذى مدينة ديرك في مقاطعة قامشلو بمياه الشرب من 24 بئراً، ونظراً للتقنين الحاصل على شبكة التيار الكهربائي العامة، عملت دائرة المياه في المدينة، خلال العام الماضي 2022، على تمديد تيار كهربائي من خط خدمي دائم لـ 6 آبار كحل لمشكلة انقطاع المياه عن الأحياء التي تتغذى منها.

وخلال هذا العام، وضعت الدائرة في مخططها تغذية 7 آبار أخرى بالتيار الكهربائي الدائم (الخدمي المستثنى) بالتنسيق مع هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة، لتستفيد من ذلك أحياء "باولية ومساكن المعلمين وحي المشفى الوطني وصور والسوق"، وعملت على تطبيقها خلال الأيام الماضية، ليصبح عدد الآبار التي تعمل بشكل مستمر 13 بئراً.

الإداري في دائرة المياه في ديرك مصطفى أحمد، أشار إلى أن تغذية الآبار بالتيار الكهربائي أنهت معاناة الأهالي في الحصول على المياه، منوهاً أن تكلفة تطبيق توصيل الكهرباء بلغت 84 ألف دولار أمريكي.

وأكد أحمد أنهم يسعون لتغذية باقي الآبار أيضاً بالتيار الكهربائي المستثنى خلال مخططاتهم القادمة.

(سـ)