دائرة الكهرباء في ديرك تباشر بإزالة خطوط استجرار الكهرباء المخالفة

بدأت لجان التفتيش في نواحي كركي لكي وتل كوجر وتل حميس وجل آغا وبتكليف من مكتب الطاقة بإزالة خطوط استجرار الكهرباء المخالفة ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى إزالة جميع الخطوط المخالفة.

وحول إزالة الخطوط المخالفة في مدينة ديرك صرح مسؤول القسم الفني في مركز كهرباء تل كوجر، فلاح وضحان لوكالتنا: " بعد تكليف عدد من مراكز الكهرباء من قبل الرئاسة المشتركة لمكتب الطاقة بإزالة الخطوط المخالفة التي أثرت على الشبكات وسببت زيادة الأعطال في المحطة والخط الرئيس والتي أثرت بدورها على التقنين بدأت دائرة الكهرباء في ديرك بالتنسيق مع مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة بالعمل لإزالة هذه المخالفات".

وأضاف وضحان "كل من قام باستجرار الكهرباء بطريقة غير قانونية سيتعرض للمساءلة القانونية إذا لم يلتزم بالقرارات الصادرة".

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة الكهرباء في مدينة ديرك ستي عبد الله: "إن خمس ورشات باشرت منذ ساعات بإزالة المخالفات التي سببت أضراراً للمحطة وقللت نسبة الكهرباء في المدينة"، مضيفةً إن الدائرة ستقدم كل ما يلزم حتى الانتهاء من إزالة كافة الخطوط".

وتابعت ستي "إن هذه المخالفات لها تأثير سلبي كبير على المحطة وشبكات المدينة، وبعد إزالتها ستتحسن ساعات الكهرباء في المدينة بشكل جيد، لأن الخطوط المخالفة أدت إلى تقليل ساعات الكهرباء وزيادة الأعطال في الشبكات والحمولة على المحطة الرئيسة".

وأضافت ستي "إن اللجان والورشات ستقوم بإزالة جميع الخطوط ومصادرة الكبلات وتغريم المخالفين بعد أن تم إنذارهم عدة مرات وعدم التزامهم بالقرارات، لذا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الشبكات والمحطة الرئيسة".

وناشدت الرئيسة المشتركة لدائرة الكهرباء في مدينة ديرك ستي عبدالله أهالي مدينة ديرك الالتزام بالقرارات الصادرة من دائرة الكهرباء للحفاظ على كمية الحمولة والشبكات المخصصة للمدينة".

(ع ع/آ)

ANHA