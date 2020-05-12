دائرة الخدمات الفنّية بالرقّة تعملُ على إعادة تأهيل المسبح البلديّ

مسبح الرقّة البلدي يعد من أكبر المسابح الرياضية والترفيهية، حيث يبلغ طول المسبح 150 م وهو منفس ترفيهي رئيس في مدينة الرقّة, توقّف المسبح لمدة 7 سنوات بسبب الحروب التي شهدتها المنطقة واستخدامه من قبل مرتزقة داعش كسجن للأهالي أثناء احتلاله للمدينة.

بعد دراسة مشروع إعادة تأهيل مسبح الرقة البلدي من قبل دائرة الخدمات الفنّية, أطلقت المرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع لجنة الشّباب والرياضة في مجلس الرقّة المدني.

المهندس المدني في دائرة الخدمات الفنّية، محمد الخضر، تحدّث عن المشروع قائلاً: "باشرنا العمل على مشروع إعادة تأهيل المسبح البلدي بتاريخ 1032020 بعد أن كان المسبح مدمّراً بشكل كامل, استمرّينا بالعمل لمدة 10 أيام، وتوقّفنا بسبب حظر التجوال الذي أقرّته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كتدبير احترازي لمنع تفشّي فايروس كورونا ".

وأشار الخضر إلى استئناف العمل بعد التوقّف لمدة 45 يوماً " العمل بدأ بإنشاء جدار دائري حول المسبح وإزالة الإسمنت القديم مع الحفاظ على قضبان الحديد وصبّ الإسمنت الجديد عليها, ووصلت كمّية البيتون المستخدمة 25م3."

وتابع: "تمّ العمل على إزالة السيراميك المتلف سابقاً واستبداله بجديد، حيث بلغت مساحة السيراميك المُستبدل 300 م2".

ونوّه إلى أنّ التكلفة المالية المقدّرة لإعادة تأهيل المسبح تقارب 10 مليون ليرة سورية.

وأكّد في نهاية حديثه على استمرار العمل على إعادة تأهيل مسبح الرقّة البلدي, وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى ستبدأ المرحلة الثانية والأخيرة يوم الخميس المقبل، وهي ترميم الصّالة الدّاخليّة لمبنى المسبح.

(ج م/م)

ANHA