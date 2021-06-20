دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية تقرر إلغاء تسجيل مكتب فضائية كردستان 24

وجاء في نص القرار الذي نشرته دائرة الإعلام على الصفحة الرسمية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا:

"نتيجة السياسة الإعلامية التي تنتهجها قناة كردستان 24، والتي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتأجيج الفتنة بين أبناء الشعب الكردي وتحض على الاقتتال الكردي – الكردي، فإننا نرى أنها تخالف بذلك المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تتحلى بها الوسائل الإعلامية في عملها.

وبناء على ما ورد في الباب الثاني من قانون الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي يتضمن المبادئ العامة وذلك في الفقرة(أ) من الفقرة الثالثة من المادة رقم (2)، وما ورد في الفقرة الثانية من المادة (11) من الفصل الثاني، الذي يتضمن الواجبات التي تتبع للباب الرابع "الحقوق والواجبات"، تقرر دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية إلغاء تسجيل مكتب فضائية كردستان 24 في شمال وشرق سوريا، نظراً لنشرها خطاباً يصنف تحت خانة خطاب الكراهية ومحرضاً على العنف بين المواطنين".