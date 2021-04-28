دائرة العلاقات الخارجية: ناقشنا مع الخارجية الأوزبكية وضع عوائل داعش الأوزبكيين

وبحسب الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية، فإن وفدًا من وزارة الخارجية الأوزبكية برئاسة سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة الكويت بهرمجان أعلايوف، وصل اليوم إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

واستقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، ونائبا الرئاسة المشتركة فنر كعيط وعبير إيليا، ومديرة مكتب الرئاسة نافية محمد.

ووفقًا للموقع، فإن الجانبين تطرقا إلى وضع عوائل" تنظيم داعش الإرهابي " (نساء وأطفال) من الجنسية الأوزبكية في المخيمات.

كما شرحت دائرة العلاقات الخارجية خلال اللقاء "تجربة الإدارة الذاتية ونموذجها المتقدم في إدارة مدنها ومناطقها في شمال وشرق سوريا". مشيرة إلى أن "ما يميز الإدارة الذاتية، هو تمثيل كافة المكونات فيها وعدم إقصاء أحد، إضافة إلى نموذج الرئاسة المشتركة المطبق في كافة مجالس وهيئات ومكاتب الإدارة الذاتية".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في سوريا بشكل عام، ومناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص، وحول تطوير العلاقات بين دولة أوزبكستان والإدارة الذاتية على ما أفاد الموقع.

إلى ذلك أحيط "الوفد الأوزباكستاني بالتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية منها مواجهة الإرهاب والتحديات الاقتصادية نتيجة للازمة التي تعيشها سوريا منذ سنوات، بالإضافة إلى الحصار المفروض على المنطقة وخاصة بعد إغلاق معبر تل كوجر وتطبيق قانون قيصر وانهيار الليرة السورية وانتشار وباء كورونا".

كما قال الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية إنه تم "التأكيد على ضرورة إيجاد طرق بديلة لإرسال اللقاحات بشكل مباشر إلى المنطقة لمواجهة وباء كورونا وإلا سنكون أمام كارثة إنسانية".

ووفقًا له، فإن الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر "تحدث عن هجمات وتهديدات تركيا وانتهاكاتها المستمرة في المناطق المحتلة عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، مؤكدًا أن هذه التهديدات والهجمات التركية هي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة لإنعاش داعش من جديد، وتركيا مستمرة في مشروعها لإجراء التغيير الديمغرافي في المنطقة".

(س ر)