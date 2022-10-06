دائرة العلاقات الخارجية تُسلّم نساء وأطفالاً من أسر داعش للخارجية الألمانية

استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الأربعاء، وفداً من ألمانيا الاتحادية، برئاسة كورت ستوكل ستيلفرايد، مدير الشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الخارجية الألمانية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للدائرة، اليوم الخميس.

وكان في استقبال الوفد نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فنر الكعيط، وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية خالد إبراهيم.

وخلال اللقاء، شكر فنر كعيط السيد كورت ستوكل ستيلفرايد وألمانيا الاتحادية على دعم استقرار المنطقة، وثمّن جهود ألمانيا الاتحادية في دعم ملف أسر داعش الموجودة في مخيمات الإدارة الذاتية، بحسب الموقع ذاته.

من جانبه، أعرب كورت ستوكل ستيلفرايد عن امتنانه لتعاون الإدارة الذاتية، وقال إنها "ليست المرة الأولى التي يزور فيها مناطق شمال وشرق سوريا في ما يتعلق بالمهام الإنسانية التي تتمثل باسترداد رعايا ألمانيا من الأطفال والنساء وإعادة دمجهم في المجتمع، والإدارة الذاتية ليست قادرة بمفردها على التعامل مع هذا الملف الشائك والخطير".

شكر رئيس الوفد الألماني كورت ستوكل ستيلفرايد "الإدارة الذاتية وأعرب عن امتنان ألمانيا لها؛ للدعم والتعاون الذي تقدّمه لإنجاز مثل هذه المهام والعمليات الإنسانية".

موكداً أن "ألمانيا ستبقى ملتزمة بواجباتها الإنسانية تجاه رعاياها، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للمنطقة عن طريق المنظمات الإنسانية لتخفيف العبء عن الإدارة الذاتية في هذا الملف الشائك، وأن ملف الإرهاب صعب وشائك، ولا بد من تعاون دولي لمساعدة الإدارة الذاتية؛ لأنها غير قادرة لوحدها التعامل مع هذا الملف الخطير والمعقد".

وفي نهاية اللقاء، سلَّمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عدداً من النساء والأطفال من أسر داعش إلى حكومة ألمانيا، بعد التوقيع على وثائق التسليم الرسمية.

(ل م)