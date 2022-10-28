دائرة العلاقات الخارجية تسلم نساء وأطفال من عوائل داعش لوفد أسترالي رسمي

نشر الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، خبراً، أشار من خلاله إلى زيارة اجراها وفد أسترالي رسمي ترأسه المبعوث الأسترالي الخاص لسوريا مارك انيس براون يوم أمس الخميس إلى مقر الدائرة في مدينة قامشلو.

ووفق الخبر فأن الوفد استقبل من قبل نائبا الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية ، فنر الكعيط، وروبيل بحو، وعضوا الهيئة الإدارية خالد إبراهيم وكلستان علي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص الوضع العام في سوريا وفي شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

وقال فنر الكعيط إن" الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا ستودي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ولموجات كبيرة من الهجرة والنزوح مما يفاقم من معاناة السكان، كما يعد فرصة لتنظيم داعش لإعادة تنظيم نفسه ومحاولة إعادة السيطرة على بعض المناطق".

واكد على أن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع أستراليا ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

من جانبه قال مبعوث استرالية : إن الحكومة الأسترالية تبقى قلقلة حول الأزمة السورية وتحث جميع الأطراف على إيجاد حل سياسي بناءً على قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة ٢٢٥٤.

وأضاف: نحن نشكر تعاون الإدارة الذاتية في عملية ترحيل عدد من الأطفال والنساء الأستراليين، وتقر الحكومة الأسترالية أيضاً بالتضحيات العظيمة لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة إرهاب داعش، وهذا محل اعتراف وتقدير من الحكومة الأسترالية.

وأكمل :"أن أستراليا قدمت الدعم الإنساني للشعب السوري بمن فيهم شعب شمال شرق سوريا عبر برامج الإغاثة الإنسانية".

الخبر أشار في نهايته أن اللقاء اختتم بتسليم 4 نساء و13 طفل أسترالي من عوائل مرتزقة داعش وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة أستراليا.

(سـ)