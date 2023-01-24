دائرة العلاقات الخارجية تسلم 32 طفلاً و15 امرأة من عوائل داعش لوفد فرنسي رسمي

نشر الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، خبراً، أشار من خلاله إلى زيارة أجراها وفد دبلوماسي رسمي من الحكومة الفرنسية برئاسة ستيفان روماتيه، مسؤول الأزمات في الحكومة الفرنسية، ووفد تقني مرافق له لمبنى دائرة العلاقات الخارجية في مدينة قامشلو.

وبحسب الخبر فقد استقبل الوفد من قبل نائبي الرئاسة المشتركة، فنر الكعيط، وروبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية خالد إبراهيم، ولانا حسين عضو مكتب علاقات YPJ

رحب فنر بالوفد الفرنسي وأكد على متانة العلاقات المشتركة وأهمية الدور الفرنسي في المنطقة ودوره البناء في حل الأزمة السورية، وتم مناقشة بعض القضايا المشتركة في إطار العمل المشترك والتركيز على سبل دعم المنطقة سياسياً واقتصادياً.

وأكد الكعيط أن الإدارة الذاتية ستتعاون مع فرنسا وكل الدول التي لديها رعايا من أسر داعش في المنطقة.

من جانبه شكر ستيفان روماتيه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعاونها مع فرنسا في إنجاح هذه المهمة.

أكد روماتيه أن فرنسا "شريكة لكم ونريد تقوية التعاون في مجال الحوار السياسي وتقديم المساعدات الإنسانية لبلدكم".

وفي نهاية اللقاء تم تسليم 32 طفلاً و15 امرأة للجانب الفرنسي بعد التوقيع على وثيقة تسليم رسمية.

(ل م)