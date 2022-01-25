دائرة العلاقات الخارجية تنتقد محاولات الصليب الأحمر الدولي تسييس الدعم الإنساني للحسكة 

وأصدرت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قالت فيه: "ضمن سياق ما تشهدها الحسكة من أحداث وتطورات وأمام حملة التصدي لمحاولات إعادة إنتاج إرهاب داعش من جديد اطلعنا على بيان من الصليب الأحمر الدولي عبر رئيس بعثتها في سوريا السيد كريستوف مارتن يوم أمس الاثنين ٢٤ كانون الثاني حول الأحداث التي تجري في مدينة الحسكة نتيجة تعرض سجن الصناعة إلى هجمة من تنظيم داعش الإرهابي؛ حيث هناك محاولة لتسييس الدعم الإنساني واختزال المساعدات للجهات المرتبطة بالنظام السوري التي لا تتجاوز حدود سيطرتها الفعلية المربع الأمني داخل المدينة.

تتناسى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإدارة الذاتية وهيئاتها وكياناتها المستنفرة منذ خمسة أيام لتقديم الدعم والمساعدة تلبية لاحتياجات المدنيين من سكان حي الغويران وحي الزهور المجاورين لسجن الصناعة رغم ضعف الإمكانيات.

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومن خلال تسييس معاناة شعبنا في الحسكة نتيجة تعرضها للهجمة الإرهابية من قبل تنظيم داعش لاسترضاء النظام في دمشق يعتبر أمراً مخالفاً لمبادئها التي تبنتها وهذا التسييس المتعمد للمأساة لا يخدم المحتاجين والمتضررين من النزاع المسلح.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة قواتها الأمنية والعسكرية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وفرقها الطبية والإغاثية تأسست خدمة لتلبية احتياجات الشعب السوري من دون تفرقة ومن دون تسييس لمعاناة الناس".

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ANHA