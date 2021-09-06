دائرة االعلاقات الخارجية تستقبل وفداً من الخارجية السويدية

واستقبل الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، ونائب الرئاسة فنر الكعيط، و زوزان أنس من مكتب علاقات وحدات حماية المرأة ونائبة رئاسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة صباح شابو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع في سوريا وعلى وجه الخصوص الوضع في شمال وشرق وسوريا، والعملية السياسية السورية. وتم التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سوريا وفق القرارات الدولية وخاصة القرار ٢٢٥٤ بمشاركة كل مكونات الشعب السوري.

وخلال اللقاء قال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر إن” التهديدات التركية وعملياتها العسكرية مستمرة على المنطقة وتقوم باستهداف المناطق الآمنة باستمرار وهناك استهداف لمناطق جديدة في الفترة الأخيرة مما أدى إلى موجة نزوح من تلك المناطق، كما أن الانتهاكات مستمرة في المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل التابعة لها من قتل واغتصاب واستيلاء على أملاك المدنيين وتغيير ديمغرافي”.

وأضاف عمر أيضا:” إن المنطقة تعاني من تحديات كبيرة وأهم تحد نواجهه بالإضافة إلى التحديات الأخرى هو الإرهاب، والخلايا النائمة التي مازالت موجودة وتقوم بالعمليات، لذلك هناك ضرورة لاستمرار التنسيق بين الإدارة الذاتية والتحالف الدولي لمواجهة هذه الخلايا، بالإضافة إلى أن هذه المناطق تعاني من أزمة اقتصادية خانقة إذا لم يقم المجتمع الدولي بدعم هذه المناطق اقتصادياً ستكون فرصة لداعش ليعمل داخل هذه المناطق ويعيد تنظيم نفسه.

وتم التباحث أيضاً حول وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يومياً ويشهد عمليات تدريب للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لإبعادهم عن أجواء التطرف في المخيم.

من جانبه عبر السفير فريدريك لوران عن سعادته بالمحادثات المثمرة مع الإدارة الذاتية و شكر الإدارة الذاتية لتعاونها في جميع المسائل وقال: ” في البداية أود أن أشكركم على هذه النقاشات المثيرة للاهتمام اليوم حول المسائل الإقليمية والقتال ضد الإرهاب”.

مضيفا: ”أعرب بالنيابة عن حكومة السويد أننا نقدر كثيراً ما قامت به الإدارة وشعبها والتضحيات التي قاموا بها في الحرب ضد الإرهاب. إننا نعتبركم شركاء لنا وإننا نقف جنباً إلى جنب في هذا القتال، هذه رسالة مهمة جداً أود أن أوصلها إليكم.

وإننا نفهم الوضع الصعب جداً الذي يواجهكم ونحن سعداء جداً للتعاون معكم لمعالجة هذه القضايا من مبدأ الثقة والتعاون”.

في نهاية اللقاء تم تسليم عدد من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين.

(ك)