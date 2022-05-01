داعش يتبنى تفجيراً استهدف حافلة للركاب في كابول

وأعلن داعش، الأحد، مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركاباً في العاصمة الأفغانية كابول، هو الثاني الذي يهز المنطقة في يومين، وسط مخاوف أمنية عشية عيد الفطر، فيما أفادت شرطة كابول بأن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة، بحسب فرانس 24.

وكان عشرات الأشخاص لقوا حتفهم أو جرحوا في هجمات سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان الذي ينتهي الأحد.

والجمعة قتل عشرة أشخاص في اعتداء على مسجد. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم.

لكن داعش أعلن اليوم، أنه يقف وراء الهجوم على الحافلة. وجاء في بيان "فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين، في (الناحية 6) بمدينة (كابول)، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم".

كما أعلن داعش مسؤوليته عن اعتداءات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، خصوصاً تلك التي استهدفت الشيعة.

في المقابل، يزعم مسؤولو حركة طالبان أن قواتهم تغلبت على داعش، لكن محللين يشددون على أن الأخير لا يزال يطرح مشكلة أمنية رئيسة في البلاد.

(د ع)