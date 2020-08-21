داعش يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل جنرال روسي في دير الزور

وقال مرتزقة داعش على موقع تلغرام إنّ "دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام شرق مدينة السخنة شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة عليهم".

وأضاف البيان أنّ مرتزقة داعش استهدفوا في نفس المنطقة قيادياً في "الدفاع الوطني" التابع للقوات الحكومية السورية كان مع مرافقيه "عندما انفجرت عبوة ناسفة على آلية كانوا يستقلونها" مما أسفر عن "مقتله مع عدد من عناصر حمايته".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" الثلاثاء لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريَّين روسيَّين بجروح.

(ي ح)