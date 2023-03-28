داعش يتبنى الهجوم الانتحاري في كابول

قتل 6 أشخاص على الأقل، كما أصيب أشخاص آخرون، الإثنين، في العاصمة الأفغانية كابول بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، عبد النافع تاكور.

وأوضح تاكور، أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها "انفجرت؛ ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين"، حسب فرانس برس.

من جانبه، أعلن مرتزقة داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشره على موقع تابع له.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، يقع قرب وزارة الخارجية.

ففي 11 كانون الثاني/ يناير، أدى هجوم انتحاري أمام مدخل هذه الوزارة وتبناه داعش، إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 53، حسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان (مانوا).

(د ع)