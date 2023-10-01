داعش يستهدف تجمّعاً لقوات دمشق في ريف دير الزور

استهدف مرتزقة داعش من أماكن اختبائهم في عمق البادية السورية بقذائف "الآر بي جي"، تجمّعاً لقوات حكومة دمشق في بادية الشولا بريف دير الزور أثناء عملية تبديل العناصر، ما أدى إلى مقتل عنصر فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة في عمق البادية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 459 قتيلاً منذ مطلع العام 2023، هم: 160 مواطناً بهجمات لمرتزقة داعش في البادية، و270 من قوات حكومة دمشق والجماعات الموالية لها، و29 من مرتزقة داعش قتلوا باشتباكات مع قوات حكومة دمشق واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

ووقعت أغلب هذه الهجمات في بادية حمص بواقع 40 عملية، وبادية دير الزور بواقع 49 عملية.

(د ع)