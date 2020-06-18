داعش يشن هجوماً على القوات الحكومية والأخيرة تقصف ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مرتزقة داعش شنوا هجومًا جديدًا على مواقع القوات الحكومية السورية في مثلث حلب – حماة – الرقة، ودارت على إثره اشتباكات عنيفة.

وتركزت الاشتباكات على محور أثريا، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية، حيث قُتل وجُرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من القوات الحكومية السورية بينهم 6 تأكد مقتلهم, وذلك بحسب المرصد السوري.

وفي سياق آخر استهدفت القوات الحكومية بالقذائف الصاروخية أماكن في الرويحة وبينين والفطيرة وفليفل والعنكاوي والحلوبي في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، حلقت طائرات روسية في أجواء المنطقة بالتزامن مع تنفيذها لغارات وهمية في أجواء جبل الزاوية.

هذا وقصفت القوات الحكومية أمس، مناطق في دوير الأكراد والزيارة في ريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت أجواء مدينة إدلب وريفها قد شهدت أمس تحليقًا متواصلًا لطائرات استطلاع روسية.

(ش ع)