داعش يهدي ٧ غالونات من الذهب لتركيا في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام دورية للاحتلال التركي برفقة أشخاص مجهولين بمداهمة قرية كرمازات بالريف الجنوبي لمدينة كري سبي المحتلة، وتوجههم صوب أحد المنازل المهجورة بأطراف القرية، وبعد عمليات حفر ونبش استمرت لعدة ساعات، تم استخراج ٧ غالونات بلاستيكية من أرضية المنزل.

أضاف المصدر بأنه تم تحميل الغالونات إلى المدرعات التركية ونقلها إلى الداخل التركي.

بحسب المصدر فإن المنزل كان يخضع لحراسة مشددة من قبل مرتزقة داعش إبان احتلالهم للمنطقة، ولم يكن معروف للأهالي في ذلك الوقت أن هناك خزينة من الذهب مخبأة بأسفله.

تجدر الاشارة إلى أن العديد من متزعمي مرتزقة داعش فروا إلى تركيا أثناء تحرير المنطقة على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقد عاد العشرات منهم كقادة للمجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بعد احتلالهم لمقاطعة كري سبي عقب هجوم احتلالي غاشم على مناطق شمال وشرق سوريا في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩.

(د)

ANHA

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استخراج ٧ غالونات ذهب من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة ٢٦-٧-٢٠٢٢