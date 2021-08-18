داعش يهاجم مواقع قوات حكومة دمشق في ريف دير الزور ويقتل ويصيب 6 عناصر منهم

وهاجم مرتزقة داعش، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، نقاطاً عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق في بادية الشولا بريف دير الزور الجنوبي، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط من مرتبات "الفوج 11" وإصابة 5 آخرين نُقلوا إلى مشفى دير الزور العسكري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، تعرضت مواقع مجموعات تابعة لـ "حزب الله العراقي" في جبل البشري للقصف بقذائف الهاون أطلقت من عمق البادية ما تسبب بمقتل عنصر منهم وإصابة آخرين.

كما رصد المرصد، تحليق 10 طائرات حربية روسية، بالإضافة إلى طائرة حربية تابعة لحكومة دمشق منذ منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، وفق ما أفادت به مراصد عسكرية متخصصة بمراقبة الطائرات، وتنفيذها نحو 20 ضربة جوية في باديتي دير الزور وحماة.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة، إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذي يشنون هجمات على مواقعها وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)