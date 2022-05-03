داعش يهاجم مواقع قوات دمشق شرق دير الزور وغارات روسية على البادية

وأصيب 8 عناصر من قوات حكومة دمشق بجروح متفاوتة، جراء هجوم نفذته خلايا مرتزقة داعش صباح اليوم، الثلاثاء، استهدف مواقع لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في منطقة الحمرا ببادية بلدة القورية، شرق دير الزور.

في حين نفذت المقاتلات الروسية نحو 6 ضربات جوية استهدفت مواقع مرتزقة داعش في بادية الرصافة بريف الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت المقاتلات الروسية قد نفذت يوم أمس نحو 25 ضربة جوية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في كل من مثلث حلب-حماة-الرقة وبادية معدان والرصافة في الرقة بالإضافة إلى بادية حمص الشرقية.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 195 قتيلاً منذ مطلع العام 2022، هم: 104 من مرتزقة داعش قتلوا باستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و 91 من قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، قتلوا في 35 هجوم لداعش ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

(د ع)