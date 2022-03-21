داعش يهاجم مواقع لقوات دمشق في البادية والمقاتلات الروسية تنفذ ضربات جوية على المنطقة

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مرتزقة داعش من جهة، وقوات حكومة دمشق المتمثلة بـ “الفرقة 18 والفرقة 25” قرب قرية خربة المقمن في بادية الرصافة بريف الرقة الجنوبي من جهة أخرى، والتي تعتبر خط الإمداد الرئيس لقوات حكومة دمشق في عمق البادية السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامن ذلك، مع قيام مقاتلات روسية بمساندة قوات حكومة دمشق بصد الهجوم واستهداف تحركات المرتزقة في المنطقة بعدة ضربات جوية.

ووثّق المرصد، منذ مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، مقتل 24 عنصرًا من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها وإصابة 29 آخرين، بهجمات متفرقة نفذها مرتزقة داعش في البادية السورية.

(ش ع)