داعش يهاجم القوات الحكومية في البادية والطيران الروسي يشن ٤٠ غارة

وقال المرصد السوري أن ٣ طائرات حربية روسية تناوبت، مساء اليوم، على قصف البادية السورية، تزامناً مع هجوم لمرتزقة داعش على مواقع للقوات الحكومية السورية في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة الشرقي.

كما قصفت الطائرات الحربية بادية السخنة بالريف الشرقي لمحافظة حمص وسط سورية.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، أكثر من 40 ضربة جوية في مناطق متعددة بالبادية السورية، خلال الـ24 ساعة الفائتة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، استقدام القوات الحكومية تعزيزات عسكرية كبيرة، انتشرت على طريق أثريا – خناصر في ريف حماة الشرقي، يأتي ذلك في ظل النشاط المتصاعد لخلايا مرتزقة داعش في البادية السورية.

(ي ح)