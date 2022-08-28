داعش وتركيا.. قوى الأمن الداخلي تعثر على ألبسة لجيش الاحتلال التركي في مخيم الهول

في دليل جديد على علاقة الدولة التركية المحتلة بمرتزقة داعش، عثرت اليوم، قوى الأمن الداخلي على ألبسة لجيش الاحتلال التركي في إحدى الخيم بالقطاع الثاني في مخيم الهول في مقاطعة الحسكة.

ومع بداية الأزمة السورية دعمت الدولة التركية المحتلة المجموعات المرتزقة. في عام 2014 انكشف الدعم التركي لداعش وظهر للعلن عندما ساندت دولة الاحتلال التركي في هجومه على كوباني.

في الـ 20 من كانون الثاني من العام الجاري هاجم مرتزقة داعش سجن الصناعة في حي غويران في الحسكة الذي كان يحوي ألاف المرتزقة. بعض المرتزقة الذين ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليهم اعترفوا أنهم أطلقوا الهجوم بتوجيهات مباشرة من دولة الاحتلال التركي.

كما أقروا أن مخيم الهول الذي يحوي عشرات الألاف من أسر مرتزقة داعش كان هدفاً تالياً للمرتزقة فيما لو تمكنوا من إطلاق المرتزقة الموجودين في سجن غويران، لكن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إفشال مخطط المرتزقة خلال حملة "مطرقة الشعوب" التي استمرت لغاية الـ 26 من كانون الثاني.

(كروب/م)

ANHA