داعش تحتجز مئات الرهائن في نيجيريا

وقال سكان محليون، لوكالة فرانس بريس، إن مرتزقة داعش في غرب أفريقيا، اجتاحوا مساء الثلاثاء، منطقة كوكاوا في منطقة بحيرة تشاد.

ووفق المصادر ذاتها، فقد احتجز المرتزقة المئات من الأشخاص الذين عادوا لتوهم إلى بلدتهم بعد أن أمضوا عامين في مخيم للنازحين.

ولم يُعرف بالتحديد عدد الرهائن المحتجزين لدى التنظيم الإرهابي، وقال باباكورا كولو زعيم قوة رديفة مدنية إن "إرهابيين من داعش سيطروا على كوكاوا مساء الثلاثاء واحتجزوا مئات المدنيين العائدين للتو إلى منازلهم كرهائن، بعدما لجأوا سنتين إلى مخيم هربًا من أعمال العنف".

وأضاف باباكورا كولو "الإرهابيون هاجموا البلدة بواسطة 22 شاحنة حوالي (16.00 بتوقيت غرينتش) أمس، واشتبكوا مع جنود يحرسون المدينة".

(م ش)