داعش  يتبنى هجوماً ضد الجيش الليبي

ونشر داعش وعبر وكالة اعماق الوجه الإعلامي له، اعلاناً حول تبينه التفجير الذي استهدف الجيش الليبي وأسفر عن تدمير آلية عسكرية عند مدخل تراغن قبل يومين من الآن.

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن القائد العسكري المحلي عبد السلام شنقله، أن المتفجرات خبئت في مركبة تابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي"، مؤكدا أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يتبناه "داعش" ويستهدف "الجيش الوطني الليبي"، حيث سبق أن أعلن في 21 مايو قصف 3 مواقع لقوات حفتر جنوب البلاد.

كما يأتي الهجوم الجديد بعد ساعات على إعلان "الجيش الوطني الليبي" مساء أمس الأحد القبض على أحد قياديي داعش محمد الرويضاني المكنى بأبي بكر الرويضاني، الذي قيل إنه انتقل من سوريا وقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

يذكر أن الجيش الليبي لطالما اتهم تركيا بنقل عناصر من "النصرة سابقاً" وداعش إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.

(سـ)