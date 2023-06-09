داعش استفاد من ابتعاد التركيز الأميركي عن الشرق الأوسط

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تنامي داعش والاقتصاد التركي والمساعي الأميركي لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

مع تركيز واشنطن على موسكو وبكين يواصل داعش القتال

تسبّبت الهجمات المرتبطة بداعش في مقتل أكثر من 100 شخص في أفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام وحده، متجاوزة عام 2022، ويحذر المسؤولون، حسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، من أن الجماعة المتطرفة تحاول الوصول إلى مناطق جديدة وأتباع جدد وموارد جديدة.

مع تقلّص البصمة العسكرية الأميركية في المنطقة وتنامي عدد الدول المتضررة من داعش، التقت الولايات المتحدة يوم الخميس بالتحالف العالمي المكرس للقضاء على التنظيم، بدلاً من القوات والأسلحة الأميركية، دعا الاجتماع الذي قاده وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى دور مدني أكبر، بما في ذلك تحسين أمن الحدود، وجمع البيانات، وجمع الأدلة.

واستهلك الغزو الروسي لأوكرانيا نطاقاً ترددياً كبيراً من العديد من الدول الرائدة في التحالف لهزيمة داعش، بينما اتجهت إدارة بايدن نحو المنافسة الاستراتيجية مع الصين.

في حين أن وصول داعش ومستوى العنف والدمار الحاليين يتضاءلان مقارنة بالمجازر التي شنتها خلال الحرب الخاطفة التي شنها على العراق وسوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فقد أظهرت دلائل على عودة ظهورها مستغلة فراغ السلطة المستمر في سوريا والصومال وعبر منطقة الساحل الأفريقي.

أردوغان يعيّن مصرفية لرئاسة البنك المركزي التركي

وعيّن رجب طيب أردوغان مصرفية كانت تعمل في البنوك الأميركية كرئيسة للبنك المركزي في البلاد في أحدث إشارة إلى أن الرئيس التركي ربما يغيّر مساره بشأن سياساته غير التقليدية التي أشعلت أزمة تكلفة معيشية مؤلمة ودفعت الليرة للانخفاض إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.

ستكون حفيظة جاي إركان، التي شغلت مناصب عليا في بنك غولدمان ساكس، أول امرأة تترأس البنك المركزي التركي. ستتولى زمام الأمور من شاهب كافجي أوغلو، الذي كان قد خفض أسعار الفائدة بشكل حاد بناءً على طلب أردوغان.

وجاء قرار الرئيس بالاستفادة من حفيظة جاي إركان بعد أيام فقط من اختياره محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء السابق الذي يحظى بشعبية لدى المستثمرين العالميين، وزيراً للمالية. كما عين جودت يلماز، الذي يُنظر إليه على أنه مؤيد للسياسات الاقتصادية التقليدية، نائباً للرئيس.

وأثارت التعيينات، بحسب الصحيفة، تفاؤلاً حذراً بين المستثمرين بأن أردوغان، الذي أعيد انتخابه في 28 أيار، سوف يتحول إلى سياسة أكثر تقليدية حيث يعاني الاقتصاد التركي من ضغوط شديدة.

وزير الخارجية السعودي: التطبيع مع إسرائيل له فوائد محدودة بدون الفلسطينيين

وعن المساعي الأميركية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن التطبيع الإسرائيلي السعودي له فوائد محدودة دون حل الدولتين، موضحاً أن الرياض يمكن أن تدعم مثل هذه الصفقة في الوقت المناسب.

(م ش)