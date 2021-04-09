داء نيوكاسل يسبّب نفوق الآلاف من الطيور الداجنة في ريف كركي لكي

ويعتمد أغلب أهالي ريف كركي لكي على تربية الدواجن أو الطيور الداجنة في المنازل للاستفادة من لحومها وبيوضها، ويميل الريفيون إلى تربية " الدجاج والديك الرومي والإوز والبط" بشكل أكثر. وتمتلك كل أسرة أكثر من 30 طيرًا داجنًا.

وانتشر في الفترة الأخيرة داء نيو كاسل أو شبه طاعون الدجاج في ريف ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو، أدى إلى نفوق الآلاف من الطيور الداجنة.

وتعد الدواجن إحدى المصادر الرئيسة للأهالي في الريف للاستفادة من لحومها وبيوضها بدل شرائها من السوق المحلي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والبيوض، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من لحم الدجاج إلى 4000 ل.س ويصعب على أغلب الريفيين شراؤها، لذلك نالت تربية الطيور الداجنة اهتمامًا كبيرًا للأهالي ليقلل من تكاليف الأسر.

ويبيع أغلب أهالي الريف دواجنهم والبيوض لسد جزء من النفقات، ويفضلها المستهلكون على منتجات المداجن.

تؤكد “المنظمة العالمية لصحة الحيوان “أن مرض نيوكاسل (Newcastle Disease) والذي يُعرف اختصارا بـ”ND”، هو مرض شديد العدوى، وغالبًا ما يكون شديدًا في جميع أنحاء العالم ويصيب جميع الطيور، بما في ذلك الدواجن المنزلية.

وينتج عن فيروس من عائلة فيروسات البارامكس، وتضم (النكاف والكلب وبعض الأمراض التي تنقلها الخفافيش)، ويصّنف كمرض تنفسي، ولكن يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي والهضمي.

'الطاعون يتسبّب بكارثة للأسر الريفية'

حليمة يوسف عمر، مواطنة من قرية سرمساخ الفوقاني، خسرت نحو 70 من الطيور لديها بسبب الداء.

وأشارت إلى" أننا نربي الطيور الداجنة لتأمين غذائنا ورزقنا بتوفير اللحوم والبيض، إلا أن المرض انتشر بينها وأدى إلى نفوق أكثر من 70 طيرًا داجنًا، الأمر الذي شكّل خسارة كبيرة بالنسبة لنا لأنها مصدر قوتي، وقد قمنا بحقنها بالمصل واستخدمنا الأدوية، إلا أننا لم نستفد منهم ولم يبق لدي سوى 4 من الطيور".

أما المواطنة سوريا حسن فقالت: "أدى مرض نيو كاسل إلى نفوق أكثر من 30 طيرًا داجنًا.

وبحسب الطبيب البيطري هيثم أحمد "داء نيو كاسل أو الطاعون ليس له علاج ".

(م ح)

ANHA