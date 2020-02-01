يستمر توافد النازحين من مدينة إدلب إلى مناطق شمال وشرق سوريا

ويستمر توافد النازحين من مدينة إدلب إلى مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة بعد تصريح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بأن أبوابهم مفتوحة لجميع أهالي مدينة إدلب.

ودخلت اليوم دفعة جديدة من النازحين عبر المعبر وذلك استكمالاً للدفعة الثالثة التي دخلت يوم أمس الخميس، وبلغ عدد العوائل التي دخلت اليوم20 عائلة.

وبذلك يكون قد دخل مدينة منبج عبر معبر عون الدادات الواقع في شمال المدينة عند خطّ نهر السّاجور الفاصل بين قوّات مجلس منبج العسكريّ من جهة ومرتزقة الاحتلال التركيّ من الجهة ثانية, ما يزيد عن 220 عائلة.

كاميرا وكالة أنباء هاوار التقت في المعبر بعدد من النازحين الوافدين.

النازح مصعب افندي من أهالي مدينة إدلب نزح مع أفراد أسرته هرباً من قصف النظام السوري لمدينة إدلب، قال إنهم قصدوا مناطق شمال وشرق سوريا لأنها الملاذ الآمن، وأضاف "قطعنا مسافات كبيرة وشاسعة للوصول إلى مدينة منبج حيث الأبواب مفتوحة للجميع".

ومن جانبه قال النازح إبراهيم عبد المجيد: "لا ملاذ لنا سوى القدوم إلى مناطق شمال وشرق سوريا لأنها الوحيدة التي فتحت أبوابها لنا وخاصة بعد تصريح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بأن أبواب مناطقهم مفتوحة لجميع النازحين من مدينة إدلب".

وأشار إبراهيم إلى أنهم خرجوا منذ أسبوع من مدينة إدلب نتيجة القصف الشديد تاركين كل شيء وراءهم دون جلب أية أغراض، ومكثوا خلال هذه الفترة في العراء وسط البرد الشديد برفقة الأطفال والنساء.

النازح حمد محمد من أهالي مدينة إدلب قال إن الدولة التركية ومرتزقتها باعوا مدينة إدلب للنظام السوري والقوات الروسية، والشعب الأعزل يتحمل نتيجة عقد صفقاتهم الدنيئة التي تعقد على دماء الشعب.

ونوه محمد بأن الشعب منذ بداية الأحداث في سوريا يضحي ومازال يضحي بأمواله وشبابه، وذلك نتيجة تدخل الدولة التركية في مصير سوريا والتلاعب بمصير شعوب المنطقة خدمةً لمصالحها ولأجندات خارجية.

(ك)

ANHA