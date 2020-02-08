وفد نمساوي يزور الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

زار، اليوم ، عضو البرلمان النمساوي ومسؤول اللجنة المالية ميشيل ريمون، وبروفيسور في العلوم السياسية في جامعة فيينا توماس شميدينغير دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سو ريا في مدينة قامشلو.

واستقبل ميشيل ريمون وتوماس شميدينغير في دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر ونواب الرئاسة المشتركة عبير ايليا وفنر الكعيط.

وتباحث الجانبان الوضع العام في سوريا والوضع في شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، وآثار الهجوم التركي واحتلاله لمناطق سري كانيه/ رأس العين وكري سبه/ تل أبيض، ومحاولات الاحتلال لإجراء التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في المنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى الجوانب الإنسانية وكيفية إزالة العوائق التي تواجهها الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى وضع مرتزقة داعش وضرورة محاكمتهم وأوضاع عوائلهم في مخيمات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أ ب)