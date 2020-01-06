وفد من هيئة الأعيان يزور المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة

وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا هي هيئة مدنية، تتشكل من وجهاء وشيوخ وأعيان كافة مناطق شمال وشرق سوريا، قوامها من 35 عضواً، ولها لجان فرعية في كافة مناطق شمال وشرق وسوريا، وتهدف لتطوير العلاقات بين الإدارات الذاتية الموجودة ووجهاء وأعيان ورؤساء وشيوخ العشائر.

واستقبل وفد هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا الزائر للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، اليوم، من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس طلعت يونس ونظيرة كورية، ومستشارة الإدارة الذاتية ديلبر يوسف، ونائب الرئاسة المشتركة علي الكعود.

وتباحث الجانبان الوضع الاجتماعي في مناطق إقليم الجزيرة، في الوقت الذي تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا لهجمات الاحتلال التركي، وتحاول عدّة قوى في الداخل والخارج زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا على ضرورة تطوير وتوثيق العلاقات بين الجانبين وبشكل خاص في الجانب الاجتماعي.

(أ ب)

ANHA