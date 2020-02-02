وفد من حزب الخضر يزور ممثلية الإدارة الذاتية في السليمانية

وضم وفد حزب الخضر الكردستاني لقمان أحمي رئيس الحزب ونائبة رئاسة الحزب رشا عباس، وعضوة الحزب فاطمة أحمد، وكان في استقبال الوفد من طرف ممثلية الإدارة الذاتية كل من سلافا سليمان وفتح الله حسيني، وجميل رحمانو، وذلك في مكتب الممثلية بمدينة السليمانية.

حيث تباحث الطرفان خلال اللقاء حول آخر التطورات والأوضاع السياسية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، والأوضاع السياسية في باشور كردستان، وركزوا على أهمية وضرورة وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم عامة وكردستان بشكل خاص لتحقيق المزيد من المكتسبات للشعب الكردي وحمايته من أية مجازر جديدة.

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ANHA