وفد بلجيكي يزور دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية

وصل وفد بلجيكي يضم كل من عضو البرلمان البلجيكي جورج ديلمنيشGeorge delmansh ورئيس منظمة ضحايا الارهاب في فرنسا وبلجيكا فيليب فاستبسكيبPhillip vastenskip وعدد من الصحفيين، إلى شمال وشرق سوريا.

اليوم زار الوفد مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو.

وكان في استقبال الوفد نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية فنر الكعيط واعضاء الدائرة.

وأشار جورج بأن الهدف الرئيسي من الزيارة معرفة وضع المنطقة من الناحية السياسية و الاقتصادية ، ومناقشة موضوع مرتزقة داعش الموجودين لدى الإدارة الذاتية.

ويعقد الوفد الآن اجتماعاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام، مع المسؤولين في دائرة العلاقات الخارجية.

ANHA