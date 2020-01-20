وفاة الشخصية الوطنية محمد علي شرو

محمد علي شرو من مواليد عام 1954، انخرط ضمن صفوف ثورة روج آفا منذ بداية الثورة، وكان معروفاً بروحه الوطنية العالية، تعرف على حركة التحرر الكردستانية وكان ملماً بنشر فكر القائد عبد الله أوجلان منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقد كان يعمل محمد علي شرو مدرساً لمادة الرياضيات، وعرف عنه حسن خلقه، وعطائه اللامحدود، حتى تقاعده في مجال التعليم.

وكان محمد علي شرو أحد مؤسسي قوات الأسايش في روج آفا، وعمله كرئيس للرقابة في هيئة الدفاع بإقليم الجزيرة، بالإضافة إلى رئيس دائرة المناهج التعليمية التي كان يعمل فيها حتى وافته المنية.

وتُوفي محمد علي شرو يوم أمس في أحد مشافي مدينة قامشلو إثر تعرضه لنوبة قلبية عن عمر يناهز 66 عاماً.

ANHA