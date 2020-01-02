وزيرُ الدّفاع الأمريكيّ يتوقّع هجمات جديدة في العراق، ويحذّر إيران

قال وزيرُ الدّفاع الأميركيّ، مارك إسبر، إنّ بلاده تتوقّع هجمات جديدة من فصائل موالية لإيران في العراق، لكنّه توعّد بجعل طهران تندم، إذا أقدمت على ذلك.

وأضاف إسبر، في تصريح صحفيّ، "نشهد استفزازات منذ أشهر.. فهل أعتقد أنّهم قد يقدمون على فعل شيء؟ الجواب هو نعم. ومن الأرجح أنّهم سيندمون على ذلك".

وأوردَ المسؤول الأميركيّ "نحن جاهزون للدّفاع عن أنفسنا، ومستعدّون لصدّ أيّة تصرّفات سيّئة أخرى من هذه الجماعات الّتي ترعاها وتوجّهها إيران وتزوّدها بالموارد".

واقتحم آلاف المحتجّين العراقيّين يوم الثّلاثاء السّفارة الأميركيّة في بغداد، وهتفوا "الموت لأميركا" بسبب هجمات جوّية أميركيّة على قواعد لكتائب مقرّبة من إيران، أدّت إلى مقتل 25 مقاتلاً.

وحذّرت الخارجيّة الأميركيّة في بيان، الخميس، رعاياها من السّفر إلى العراق، بسبب ما وصفته بخطر الإرهاب وعمليّات الخطف والنّزاع المسلّح.

(ي ح)