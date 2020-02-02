وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إيران لتخفيف حدّة التوتر

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان الأحد، إن مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل خوسيب بوريل سيزور إيران، هذا الأسبوع، للقاء مسؤولين إيرانيين، في محاولة لتخفيف حدة التوتر مع طهران.

وسيلتقي بوريل، خلال الزيارة، يومي الاثنين والثلاثاء، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأضاف البيان: "لدى بوريل تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للمشاركة في حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة لتخفيف حدّة التوتر، والسعي لفرص إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة".

وكان بوريل دعا في 24 كانون الثاني الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في فيينا، إلى اجتماع في شباط من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار.

وفي فيينا، كانت إيران وافقت على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادتها فرض عقوبات على إيران منذ 2018، حرم إيران من الفوائد الاقتصادية التي كانت تنتظرها من الاتفاق.

وتصاعد التوتر بشكل حادّ في المنطقة بعد قتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في أوائل كانون الثاني، في العراق.

(ي ح)