وزير الدفاع الأمريكي يحذّر: جاهزون للأسوأ واغتيال سليماني قرار صحيح

وقال إسبر في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية: " نصحنا الرئيس الأمريكي باستهداف سليماني لعلمنا أن هذا هو القرار الصحيح".

وأضاف في سياق ذلك: "المعلومات الاستخباراتية كانت مقنعة وسليماني كان يلتقي مسؤولاً إرهابياً للتخطيط لهجمات".

وحول تداعيات ذلك أوضح إسبر: "نُطمئن شعبنا وحلفاءنا بأننا لا نسعى إلى الحرب ولكن إذا بدأت فنحن قادرون عليها, إيران واصلت التصعيد ولم تستمع إلى تحذيراتنا و تصرفنا دفاعاً عن النفس".

وحذّر إسبر إيران قائلاً: "نحن جاهزون للأسوأ و لكن نأمل أن تلجأ إيران إلى خفض التصعيد".

وحول انسحاب واشنطن من العراق أوضح وزير الدفاع الأمريكي "مسودة الرسالة حول الانسحاب من العراق لا تحمل أي قيمة والولايات المتحدة ليست في صدد الانسحاب".

(ي ح)

المصدر: CNN