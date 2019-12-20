وجيه عشيرة شمر: نحن مع قسد ونساندها وتركيا تستهدف العرب قبل الكرد

في الـ9 من شهر تشرين الأول شنّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته جبهة النصرة وداعش هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا، وبسبب الهجوم نزحت آلاف العوائل قسراً من مناطقهم، بالإضافة إلى فقدان المئات لحياتهم.

هجوم الاحتلال التركي لا يزال مستمراً، كما أن الاحتلال التركي مستمراً بجرائمه وانتهاكاته بحق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا بحجة "المنطقة الآمنة" وتحويلها إلى منطقة إرهابية تخدم مصالحه.

وفي لقاء مع وجيه عشيرة شمر بناحية الدرباسية، رشيد فاضل الجربع، أكّد لوكالة أنباء هاوار رفضه للاحتلال التركي ووجوده في مناطق شمال وشرق سوريا، وتابع بالقول "المنظمات الإنسانية بصمتها تؤكد لنا مشاركتها في إجرام تركيا".

الاحتلال التركي ومرتزقته يُروّجون دائماً بأنهم يستهدفون الشعب الكردي في المنطقة، ولكن وجيه عشيرة شمر فنّد كذب ذلك، وأكّد أن "الاحتلال التركي يستهدف الشعب العربي قبل الشعب الكردي، وهدفه الأساسي استهداف التعايش المشترك وأُخوة الشعوب التي بناها شعوب المنطقة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى سرقة خيرات المنطقة".

وأكّد رشيد الجربع، على دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية وقال "قسد تستحق الدعم والمساندة ونحن في عشيرة شمر مع أبنائنا في قسد ونساندهم، وأن هجمات تركيا تستهدف العرب قبل الكرد".

ونوّه الجربع إلى أن الاحتلال التركي يقوم بالهجوم على المنطقة بحجة أنها تريد إنشاء ما تسمى "المنطقة الآمنة"، ولكن أفعال الاحتلال التركي تدل على تحويلها إلى مناطق إرهابية.

وفي ختام حديثه شدّد وجيه عشيرة شمر بناحية الدرباسية، رشيد فاضل الجربع، على ضرورة تكاتف شعوب المنطقة وتابع قائلاً "علينا أن نتحد، ونُشكّل صفاً واحداً ونحارب المحتلين معاً، سنحارب تركيا التي تهدف إلى قتل وتهجير أبناء الشعب السوري".

(هـ ن)

ANHA