واشنطن: ندعم تركيا ضد النظام لكننا غير موافقين على كل إجراءاتها في سوريا

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الناتو، كاي بيلي هاتشسون، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الثلاثاء: "لسنا موافقين على كل الإجراءات التي تتخذها تركيا في سوريا، لكننا نعتقد أن هذه الهجمات من قبل سوريا المدعومة من روسيا تتجاوز كل الحدود".

وأضافت هاتشسون: "نحن مصممون بكل حزم على دعم تركيا في هذا الوضع، وسنطلب من روسيا وقف الدعم للأسد لإيجاد إمكانية للمضي قدما نحو اتفاق سلام في سوريا".

وتأتي التصريحات الأمريكية بالتزامن مع زيارة ممثلها الخاص للشأن السوري جيمس جيفري​ إلى تركيا لمناقشة الأوضاع في سوريا, ومع فشل المباحثات الروسية التركية.

(ي ح)