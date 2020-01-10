واشنطن: لا نعتزمُ البحث مع العراق مسألة الانسحاب بل تجديد الشّراكة

وجاءَ في بيان الخارجيّة: "في الوقت الحالي، أيّ وفد سيتمّ إرساله إلى العراق سينشغل بمناقشة تجديد شراكتنا الاستراتيجيّة، ليس مناقشة سحب القوّات، بل كيفيّة نشر قوّاتنا في الشّرق الأوسط بشكل صحيح ومناسب".

وطلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، من الولايات المُتّحدة الأمريكيّة إرسال مندوبين لوضع آليّات انسحاب القوّات الأمريكيّة من بلاده.

وكان البرلمان العراقيّ قد وافق في وقت سابق على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود كلّ القوّات الأجنبيّة في البلاد, وذلك على خلفيّة التّصعيد الإيرانيّ الأمريكيّ في العراق، ومقتل قاسم سليماني.

وتسرّبت في وقت سابق رسالة من الجيش الأمريكيّ تبلغ العراق بإجراءات سحب القوّات الأمريكيّة من البلاد, إلّا أنّ وزارة الدّفاع الأمريكيّة قالت إنّ الرّسالة خاطئة.

المصدر: وكالات