واشنطن متأكدة بأن قوات إيرانية هاجمت قاعدتها وداعش يقتل المسيحيين انتقاماً للبغدادي

تطرّقت الصحف العالمية اليوم إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق, بالإضافة إلى قتل داعش لمسيحيين في نيجيريا, وإلى إرسال أنقرة لمرتزقة سوريين الى ليبيا.

هجوم صاروخي في العراق يقتل متعاقداً أمريكياً ويجرح أربعة جنود أمريكيين

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الهجمات على قاعدة أمريكية في العراق، وفي هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "أعلن مسؤول في البنتاغون، أن متعاقداً أميركيا قُتل وجُرح أربعة جنود أميركيين عندما أُطلق أكثر من 30 صاروخاً يوم أمس على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق".

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من إصدار وزير الخارجية مايك بومبيو بياناً يُحذّر فيه من أن أي هجمات صاروخية تنفذها إيران أو وكلائها في العراق تُلحق الأذى بالأميركيين سيتم الرد عليها عبر رد أمريكي حاسم ".

وبحسب الصحيفة "واشنطن لم تُوجه اللوم إلى أي جهة بخصوص هذا الهجوم، لكنها ضمنياً تُدرك أن الميليشيات المدعومة من طهران لها علاقة بهذا الهجوم".

مرتزقة داعش في أفريقيا يعدمون 11 مسيحياً في نيجيريا انتقاماً لمقتل زعيمهم

وبدورها أفادت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، بأن متشددون متحالفون مع داعش قاموا بإعدام عدة رجال مسيحيين في نيجيريا في الآونة الأخيرة، رداً على مقتل زعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.

ونشر داعش في غرب أفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر إعدام أحد عشر مسيحياً في شمال شرق نيجيريا.

وتظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عُصبت عيونهم لحظة إطلاق النار عليهم, ويقول مُلثّم في الشريط إنها "رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم" وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

ونشرت الفيديو وكالة أعماق التابعة لداعش الذي بايعته هذه المجموعة في غرب أفريقيا إثر انشقاقها عن جماعة بوكو حرام النيجيرية.

أنقرة ستُرسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة السراج الإخوانية

وفي الشأن الليبي نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن نشر أنقرة مرتزقة سوريين في ليبيا للقتال إلى جانب السراج، والتي لن تؤدي إلا إلى تعميق الحرب بالوكالة في تلك البلد.

وتستعد السلطات التركية لإرسال قوات برية وبحرية للدفاع عن السراج ضد القائد خليفة حفتر، وسط تقارير بأن المرتزقة السوريين الذين تدعمهم أنقرة سيكونون من بين الجنود الذين تم نشرهم في طرابلس.

وأبلغ مسؤول ليبي وكالة بلومبرغ أنه من المتوقع أن تحارب إلى جانب السراج الجماعات التركمانية في سورية والتي حاربت إلى جانب تركيا في شمال سوريا".

(م ش)