واشنطن لن تتدخّل في إدلب: روسيا وتركيّا لا تساعدان على تحسين الوضع هناك

وأضاف أوبراين خلال ندوة عُقدت بالعاصمة الأمريكيّة، الثّلاثاء: "نظام الأسد أغار على القوّات التّركيّة والعناصر الّتي تعمل معها، فهل ينتظر منّا أن نلعب دور الشّرطيّ الدّوليّ، وننزل بالمظلّات إلى إدلب، ومطالبة كافّة الأطراف بالتّوقّف".

وأردف: "فكرة أنّه يجب على أمريكا فعل شيء لا أراها حجّة حقيقية، هناك قوّات روسيّة وإيرانيّة وسوريّة إلى جانب تركيّا وحلفائها، ما المفترض أن نفعله لوقف ذلك".

وتابع أنّ "الوضع في إدلب سيّئ للغاية، والأسد لاعب سيّئ جدّاً، وكذلك الإيرانيّون، والخطوات الّتي تقدم عليها تركيّا وروسيا لا تساعد على تحسين الوضع هناك"، مضيفاً أنّ واشنطن تسعى لإحلال السّلام في سوريّا.

لكنّه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ واشنطن ليست في وضعيّة تلزمها بوقف "الأعمال السّيّئة للنّظام السّوريّ وإيران"، مضيفاً أنّه لا يوجد "حلّ سحريّ" لإنهاء الوضع السّيّئ في إدلب.

واختتم: "سنواصل التّنديد بأيّ نوع من الهجوم على المدنيّين، إنّها حرب أهليّة مروّعة، لكنّني لا أعتقد أنّنا سنتدخّل عسكريّاً في إدلب لمحاولة تصويب هذا الوضع السّيّئ".

(ي ح)

المصدر: وكالات