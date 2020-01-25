واشنطن تكشف عدد جنودها المصابين إثر هجمات إيران, ومظاهرات ضدها في العراق

تطرّقت الصحف العالمية اليوم إلى الوضع في العراق ووجود القوات الأمريكية, بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني.

نيويورك تايمز: 34جندياً يعانون من إصابات في الدماغ من هجوم صاروخي إيراني

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها إعلان أمريكا عن عدد جنودها المصابين في العراق, وفي هذا السياق نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم البنتاغون قوله: "إن ثمانية من أفراد الخدمة المتضررين عادوا إلى الولايات المتحدة من مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الجمعة، تشخيص 34 من أفراد الجيش بإصابات في الدماغ بعد الضربات التي شنتها إيران على قاعدة في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحفيين:" إن المصابين الذين نُقلوا أولاً إلى ألمانيا لتلقي العلاج، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية وليام أوربان: إن عدداً من الجنود الأمريكيين عُولجوا بعد ظهور مؤشرات ارتجاج دماغ عليهم جراء الانفجارات التي أحدثتها الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وأضاف إنه وبهدف إجراءات الوقاية جرى نقل ثلاثة جنود إلى مخيم عريفجان في الكويت، وثمانية آخرون إلى مستشفى لاندشتول في ألمانيا.

وول ستريت جورنال: مسيرة لعشرات الآلاف من العراقيين في بغداد ضد القوات الأمريكية في العراق

وبدورها صحيفة وول ستريت جورنال قالت: "ردود الفعل العنيفة ضد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق غرّقت العلاقات بين بغداد وواشنطن".

واحتج الآلاف من العراقيين على وجود الجيش الأمريكي في البلاد، في مظاهراتٍ احتج بها رجل دين شيعي استفاد من الغضب على مقتل قاسم سليماني, وقاتل مقتدى الصدر القوات الأمريكية بعد غزو العراق قبل ما يقرب من عقدين".

الغارديان: الرئيس الفلسطيني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من خطة ترامب

وفي الشأن الفلسطيني قالت صحيفة الغارديان: "حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل والولايات المتحدة من عبور الخطوط الحمراء مع تزايد القلق بشأن قُرب طرح اقتراح خطة دونالد ترامب للسلام، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن تميل بشدة لصالح إسرائيل".

وقال متحدث باسم عباس إن القيادة الفلسطينية لديها: "موقف واضح لا يتزعزع" لرفض أي مبادرات يقودها ترامب.

وفي بيان منفصل، وفي إشارة إلى التقارير التي تفيد بأن الخطة قد تسمح لإسرائيل بالسيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، قال المتحدث نبيل أبو ردينة: "إننا نحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من عبور الخطوط الحمراء".

(م ش)