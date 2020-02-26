واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله اللبناني

وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن مؤسسة الشهداء، وجواد محمد شفيق نور الدين المسؤول عن تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن، فضلاً عن يوسف عاصي مؤسس أتلاس هولدنغ.

كما شملت العقوبات محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله.

وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إن الوزارة مستمرة في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص النشاط المالي لحزب الله بما في ذلك شبكة الدعم المالي.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي ممتلكات أو مصالح تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم في داخل الأراضي الأميركية أو ما يقع داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله.

المصدر: وكالات