واشنطن تعتزم سحب جنودها من أفغانستان ومعركة عزل ترامب خاسرة

تطرّقت الصحف العالمية اليوم إلى الوجود الأمريكي في أفغانستان, بالإضافة إلى مساعي عزل ترامب.

غراهام: ترامب يعتزم سحب 4000 جندي من أفغانستان في الشهرين المقبلين

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الوجود الأمريكي في أفغانستان, وفي هذا السياق قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية إن الدلائل تتزايد على أن الرئيس ترامب سيمضي قُدماً في عملية تخفيض كبيرة للقوات الأمريكية في أفغانستان، على الرغم من أن المحادثات المباشرة مع طالبان لم تُسفر بعد عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق صرح السناتور ليندسي غراهام، وهو جمهوري من كارولينا الجنوبية وأحد المقربين من ترامب، للصحفيين يوم الاثنين في زيارة لكابول بأن ترامب على وشك البدء في خفض عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان قبل نهاية العام.

وقال غراهام إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتحدث الأسبوع المقبل، حول تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان".

وأضاف أن "ترامب يمكن أن يخفض أعداد الجنود الأمريكيين بأفغانستان، من 12 ألف، إلى 8600 جندي، وانسحابهم يمكن أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي".

وصرّح متحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني لصوت أمريكا بأن واشنطن وكابول قد اتفقتا على تخفيض عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين، رغم أن الاتفاق لا يرتبط بأي محادثات مع طالبان.

وبدوره قال متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان إنهم لم يتلقوا أي أوامر بخفض مستويات القوات.

وأوضح المتحدث "إننا لا نزال ملتزمين تماماً بمهمة دعم القرار وشركائنا الأفغان، ونُركّز على هدفنا الرئيسي: ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كملاذ آمن للإرهابيين الذين يهددون الولايات المتحدة أو حلفائنا أو المصالح الخارجية".

مساعي العزل: الديمقراطيون يخسرون سواء مضوا أو تراجعوا

وبخصوص عزل ترامب قالت صحيفة الغارديان البريطانية في مقال لها إن جهود العزل التي سوف تضر بحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية المُقبلة ترتكز على أسطورة وجود مرشح جمهوري معتدل وهو شيء غير موجود.

وأن الجميع يعلمون أنه حتى لو نجحت جهود عزل ترامب من منصبه من قبل مجلس النواب فإن مجلس الشيوخ لن يسمح بتمرير الخطوة التالية، وسيكون التصويت في مجلس الشيوخ دون شك رافضاً لعزل الرئيس على أسس حزبية".

وأضافت "حتى نوّاب الحزب الديمقراطي في الكونغرس يعرفون أن جهود العزل لا تلعب دوراً جيداً على الصعيد السياسي لأن الناخب الذي يميل للتصويت إلى الديمقراطيين سيشعر بالتشويش بسبب كثرة الاحتمالات في هذه المساعي.

وإنه حتى لو فضّل الحزب الجمهوري المصالح الحزبية على مصلحة الوطن فلا ينبغي على الحزب الديمقراطي أن ينساق وراء ذلك، وهو ما يعني أنه ينبغي عليهم أن يستمروا في مساعي محاكمة ترامب بهدف عزله، حتى لو كانت هذه المساعي غير مجدية، لكنها بالتأكيد ستقوم بدفع المزيد من الموضوعات التي يهتم بها الديمقراطيون إلى ساحة الجدل السياسي العام.

وبحسب الصحيفة "في النهاية الديمقراطيون خاسرون سواء أكملوا مساعي العزل أو أوقفوها، لكنهم أوضحوا للجميع كيف يقوم ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة جهود الكونغرس".

(م ش)