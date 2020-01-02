واشنطن تحذّر مواطنيها من السفر إلى العراق

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الالكتروني: "تنشط العديد من الجماعات الإرهابية والمتمردة في العراق، وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين".

وأضافت "قد تهدد الميليشيات الطائفية المواطنين الأمريكيين، والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد يوم أمس، تعليقها جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام مناصري كتائب حزب الله، محيط السفارة الخارجي، وإشعال حرائق، وإلقاء الحجارة، وتحطيم كاميرات المراقبة.

وقالت السفارة في بيان: "بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر, جميع المواعيد المستقبلية أُلغيت, وننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".

وتظاهر العشرات منذ صباح الثلاثاء، أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجاً على قصف أمريكي، استهدف مواقع لقوات تابعة للحشد الشعبي قبل يومين, بعد مقتل متعاقد أمريكي وإصابة جنود آخرين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد, بعد دعوة هيئة الحشد الشعبي المحتجين للانسحاب.

(م ش)